Presedintele Partidului Social Democrat, Liviu Dragnea, a declarat luni ca nu vede motive pentru care guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, nu ar pastra aceasta functie in continuare. "Mai vedem ce e pana la anul. De ce nu ar ramane domnul Isarescu? I-am si spus-o (ca il sustin - n.r.), asa cum am facut-o si in anii precedenti, asa cum am facut-o si in mai multe randuri, public, atunci cand a fost atacat violent si dumnealui si Banca Nationala. Eu nu am de ce sa imi schimb opinia", a precizat Dragnea, intr-o declaratie acordata presei la sediul PSD, intrebat cum comenteaza declaratia lui Isarescu,…