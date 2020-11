DISPERARE… Familia lui Marian Dragna, barbatul ucis in 2016 in Zorleni, este disperata. De abia acum vinovatul a fost trimis in judecata. Patru ani i-a trebuit unui procuror sa cerceteze acesta ucidere din culpa. Procurorul a fost reclamat de familia decedatului la Consiliu Superior al Magistraturii (CSM) de nenumarate ori, fiind acuzat ca tergiverseaza cauza. Articolul Dragna nu are liniste nici in mormant! Vinovatii sunt judecati dupa patru ani apare prima data in Vremea noua - Liderul presei vasluiene .