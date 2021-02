„Dragi români…”. Se împlinește un an de când președintele Iohannis a spus că infecția cu acest virus e o răceală Pe 12 decembrie 2019, in centrul orașului Wuhan, din China se considera ca a inceput pandemia de COVID-19. Ce a urmat se știe, iar acum intreaga omenire pune in balanța, retrospectiv, diversele „comportamente” ale liderilor statelor lumii la inceputul pandemiei. Romania nu face excepție. Pe 26 februarie a fost confirmat primul caz de infecție cu noul coronavirus pe teritoriul Romaniei: un barbat de 20 de ani din județul Gorj, care a intrat in contact cu italianul diagnosticat cu coronavirus care vizitase recent Romania. Starea barbatului nu era grava. Barbatul din Gorj a fost izolat și apoi transportat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

