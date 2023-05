Stiri pe aceeasi tema

- Este lovitura dura pentru Vladimir Putin din Turcia. Recep Tayyip Erdogan poate pierde alegerile, dupa ce opoziția are diverse acuzații catre Rusia. Candidatul scos din cursa electorala joi acuza ca a fost ținta unei campanii calomnioase. Opoziția turca il acuza pe Vladimir Putin ca a intervenit in…

- Turcii sunt puși sa aleaga la alegerile prezidențiale de duminica, 14 mai 2023, daca vor continuitate sau prefera schimbarea: Erdogan și Kilicdaroglu sunt cei doi lideri pe care alegatorii vor pune ștampilele.

- Rivalul lui Erdogan, Kemal Kilicdaroglu, acuza Rusia ca se amesteca in alegerile prezidențiale din Turcia. Kilicdaroglu a publicat un mesaj pe o rețea de socializare in care avertizeaza rușii „sa ia mainile de pe statul turc”. „Dragi prieteni ruși,Sunteți in spatele conspirațiilor, montajelor, falsurilor…

- Semnalul a fost dat de principalul contracandidat al lui Erdogan, care a avut o ascensiune sigura in sondajele de dinaintea alegerilor prezidențiale ce au loc in cateva zile in Turcia.Rivalul lui Erdogan - Kemal Kilicdaroglu a acuzat joi Rusia ca se amesteca in alegerile prezidențiale din Turcia. Kilicdaroglu…

- Alegerile din 14 mai sunt cruciale pentru viitorul țarii, dar in joc e mai mult de atat. E drept ca infrangerea lui Erdogan in scrutinul de duminica ar putea schimba macazul politicii externe, dandu-i o orientare spre Vest, dar in același timp va tensiona relațiile pe axa Ankara-Moscova, iar sentimentele…

- Acordul privind transportul cerealelor ucrainene pe Marea Neagra, a carui aplicare este discutata incepand de miercuri la Istanbul, va fi prelungit dupa data de 18 mai tinandu-se cont de obiectiile ridicate de Rusia, a declarat pentru agentia rusa TASS o sursa de la Ankara."Exista informatii potrivit…

- Țara cu cea mai puternica armata din flancul estic NATO, Turcia, se pregatește de alegeri. Miza este mai mare decat s-ar putea crede și intereseaza mult și in Romania. Dragoș C. Mateescu, cercetator la IDR, explica, intr-un interviu pentru „Adevarul” de ce alegerile din Turcia sunt importante.

- Președintele finlandez a declarat ca țara sa va adera la NATO imediat ce cererea sa va fi ratificata, chiar daca Suedia va intampina probleme. Suedia și Finlanda vor sa adere impreuna la NATO, dar decizia este in mana Turciei.