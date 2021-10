Stiri pe aceeasi tema

- Toti stim cat asteptat este Craciunul si cat timp pierdem sa facem toate pregatirile necesare pentru a sarbatorii asa cum se cuvine. Craciunul este acea perioada din an in care toti uitam de griji si probleme, de suparari si certuri si ne reunim impreuna cu familia si prietenii. Traditiile si activitatile…

- „Copilul nu va fi dus la școala daca are febra, tușește, are dureri in gat și dificultați in respirație”, recomanda reprezentanții Societații Naționale de Medicina de Familie, in contextul valului 4 al pandemiei. Simptomele care trebuie sa țina un copil acasa sunt precizate clar de medicii de familie…

- Sfaturi de siguranța in bucatarie pentru parinți și copii (P) Gatitul in familie creeaza amintiri (și abilitați) care vor fi prețuite pentru o viața intreaga – indiferent daca este vorba de o cina pripita in timpul saptamanii sau o masa mare pentru o ocazie speciala. Totuși, bucataria poate fi un loc…

- Ministrul Tineretului si Sportului, Eduard Novak, a transmis un mesaj elevilor, cu ocazia inceputului anului scolar, prin care ii indeamna pe copii sa se imprieteneasca cu sportul, activitate "mai importanta ca niciodata". "Imprieteniti-va cu sportul! Dragi copii, astazi reincepeti scoala si vreau sa…

- In timp ce unii copii se bucura de vara alaturi de parinți, alții numara zilele pana cand cei dragi se intorc acasa. In Romania, 1 copil din 3 este crescut de bunici sau alte rude apropiate pentru ca ambii parinți sunt plecați la munca in strainatate. Specialiștii vorbesc despre traume ireparabile ale…

- Fundația Hope and Homes for Children (HHC) Romania, in parteneriat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului (DGASPC) Suceava, a organizat, in perioada 28-30 iulie 2021, la Cacica, o tabara pentru copii și parinți din comunitate, aflați in evidențele instituției de asistența ...

- Lauren Mejia este o mama influencer, cu peste 300.000 de urmaritori pe TikTok, care ii sfatuiește pe parinți sa renunțe la costumele de baie pentru copii de orice culoare și sa opteze doar pentru cele neon. Iata de ce acest lucru i-ar putea ajuta pe copii, in opinia ei.