- O relaxare a restricțiilor ar putea fi posibila dupa 15 mai, daca numarul cazurilor de infectare cu coronavirus și al deceselor va scadea, a declarat marți președintele Klaus Iohannis. El a spus ca relaxarea acestor restricții va fi facuta gradual, pentru ca specialiștii ne spun ca virusul nu dispare…

- Klaus Iohannis condamna ferm violențele care au avut loc de Paște! De asemenea, Președintele a vorbit și despre relaxarea masurilor impuse romanilor din cauza pandemiei de coronavirus. ”Dragi romani, in primul rand vreau sa va mulțumesc ca ați respectat masurile impuse de autoritați, in zilele de sarbatoare.…

- Sarbatori Luminate, dragi maramureșeni! In acest an, Sarbatoarea Invierii Domnului ne gasește, din nefericire, departe de cei dragi. Pastrarea obiceiurilor sfinte și impartașirea bucuriei și speranței izvorate din Sfanta Lumina sunt greu de realizat. Traversam cu toții o perioada a marilor schimbari…

- Premierul Romaniei, Ludovic Orban, a transmis, sambata, un mesaj de Paste. Acesta și-a exprimat speranta ca țara nastra va trece peste aceasta perioada grea, provocata de pandemia de coronavirus. "Dragi credinciosi ortodcsi si greco-catolici, anul acesta sarbatorim Invierea Domnului nostru Iisus Hristos…

- Mirel Radoi, 38 de ani, selectionerul echipei naționale a Romaniei, a transmis, miercuri, o scrisoare deschisa pe site-ul oficial al Federației Romane de Fotbal. Aflat in izolare la domiciliu, din cauza pandemiei de coronavirus, tehnicianul a dorit sa transmita un mesaj inaintea Sarbatorilor Pascale.…

- Primarul comunei Zabrani, Marian Toader, lanseaza o serie de acuzații grave la adresa autoritaților care ar trebui sa lupte cu virusul COVID-19, dar nu o fac așa cum trebuie. Primarul Toader se plange de faptul ca autoritațile ascund datele privitoare la acest virus, dar deplange și situația din spitale.…

