- Thiago Motta, antrenorul echipei italiene de fotbal Bologna, prezentat de mass-media italiana drept succesorul lui Massimiliano Allegri la Juventus Torino, a asigurat sambata ca nu „a decis nimic” si nici nu a semnat vreun acord cu „Batrana doamna”, urmand sa ia o decizie in privinta viitorului sau…

- Dupa ce au primit medaliile de campioni și au defilat prin oraș intr-un autocar descoperit, fotbaliștii roș-albaștrilor au mutat petrecerea intr-un club din București. Florinel Coman, golgheterului FCSB-ului, dar și al campionatului, a facut show, dand dedicații celor ce au avut misiunea de a intreține…

- Florile de sanziene, cunoscute pentru proprietațile lor medicinale și cosmetice, sunt folosite in tratamente tradiționale pentru imbunatațirea sanatații și frumuseții, avand beneficii interne și externe semnificative. The post SANZIENE Proprietațile terapeutice și cosmetice ale florilor de sanziene…

- O femeie moldoveanca, in varsta de 33 de ani, a fost denunțata de carabinierii din Cannara, regiunea Umbria, dupa ce a furat bani și bijuterii in valoare de 2.000 de euro din locuința unei batrane pentru care lucra ca badanta, informeaza Perugia Today, citata de rotalianul.com .

- Profesor univerisar Adela Socol: Modificari fiscale cu impact asupra microintreprinderilor, aparute in seara zilei de 29 martie Profesorul universitar din Alba Iulia, Adela Socol, face o analiza a celor mai noi modificari aduse in domeniul in microintreprinderilor. Puțina retroactivitate in aplicarea…

- Un pompier aflat in timpul liber a avut parte de o intervenție de urgența in zorii zilei. Aflat la pescuit, a observat cum cortul de langa el, in care se aflau doua persoane, a luat foc. Un barbat a ramas in cort și doar intervenția sa prompta a facut ca incidentul sa nu se transforme intr-o tragedie. „Pompierii…

- Horoscopul zilei de 27 martie 2024. Gemenii au nevoie de linișteHoroscopul zilei de 27 martie 2024 spune ca nativii din zodia Gemenilor au nevoie de mai multa liniște. Aceasta zi pare sa fie una destul de agitat, lucru care se datoreaza și schimbarilor la nivel astral. Mulți nativi din zodiac vor…

- Armata rusa a lansat atacuri aeriene in zorii zilei de duminica asupra Kievului si a regiunii Lvov din vestul Ucrainei, potrivit responsabililor locali, transmite AFP. „Explozii in capitala. Apararea aeriana functioneaza. Nu parasiti adaposturile”, a transmis pe Telegram primarul Kievului, Vitali Kliciko.…