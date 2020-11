Stiri pe aceeasi tema

- Medicul care a suferit arsuri pe 80% din suprafața corpului in incendiul de la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț este Catalin Denciu, potrivit unei postari pe pagina de Facebook a deputatului Emanuel Ungureanu.

- Ministrul Nelu Tataru a ajuns la Spitalul Județean din Piatra Neamț și dupa o discuție cu managerul spitalului și autoritațile locale, a declarat ca in prezent prioritatea este transferul pacienților raniți in incendiu. Nelu Tataru a spus ca medicul ranit in incendiu este in prezent conștient și este…

- Un incendiu a izbucnit sambata seara la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean de Urgența din Piatra Neamț. Pacienții internați pe secție erau bolnavi Covid-19. Pana la ora 20.35, scrie Hotnews.ro, erau confirmați 10 pacienți morți, iar alte șapte persoane, inclusiv medicul de garda, in stare…

- Autoritațile sunt in alerta, sambata seara, din cauza unui incendiu izbucnit la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Incendiul a izbucnit la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Primele informații sunt ca opt persoane erau internate, la ora incendiului, la…

- Zece oameni au murit sambata seara la Piatra Neam, in urma unui incendiu la sectia ATI a Spitalului Judetean. Alte sapte persoane sunt ranite, printre ele si medicul de garda, care a fost grav ranit cand a incercat sa salveze din foc pacientii intubati si imobilizati la pat .

- Autoritațile sunt in alerta, sambata seara, din cauza unui incendiu izbucnit la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Incendiul a izbucnit la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Primele informații sunt ca opt persoane erau internate, la ora incendiului, la…

- Autoritațile sunt in alerta, sambata seara, din cauza unui incendiu izbucnit la secția de Terapie Intensiva a Spitalului Județean din Piatra Neamț. Primele informații sunt ca opt oameni ar fi in interior, relateaza Mediafax. Incendiul a izbucnit la Secția ATI a Spitalului Județean din Piatra…

- Reprezentanții a doua partide, USR PLUS și Pro Romania, au sunat la 112 și au reclamat faptul ca la secția de votare nr. 8 din Piatra Neamț, organizata in incinta Liceului Spiru Haret, urnele sunt desigilate și ca exista chiar șuruburi slabite. De asemenea a fost sesizat Biroul Electoral Județean. S-au…