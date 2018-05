Actrita Draga Olteanu Matei are probleme serioase de sanatate, ea fiind internata in spitalul din Piatra Neamt, de duminica, scrie presa locala. Surse medicale sustin ca Draga Olteanu Matei a ajuns la spital cu mai multe afectiuni, la ficat, pancreas si fiere si a fost suspecta de pancreatita. Actrita se afla in continuare in spital pentru alte investigatii medicale. Contactata de Click! actrita a confirmat ca a primit ingrijiri medicale, insa neaga ca ar avea probleme grave de sanatate. „Este adevarat, am fost la spital, insa problemele mele nu sunt atat de grave cum se scrie. Am vrut sa-mi fac…