Draga Olteanu Matei este in coma la Spitalul „Sfantul Spiridon”, din Iași. Actrița a suferit o hemoragie digestiva și viața ii este pusa in pericol. Actrița Draga Olteanu Matei a ajuns, vineri seara, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sfantul Spiridon”, din Iași. Dr. Diana Cimpoeșu de la UPU SMURD Iași a declarat ca actrița este in coma cu hemoragie digestiva, scrie Hotnews . Actrița Draga Olteanu Matei are 87 de ani și este una dintre cele mai iubite actrițe romane. Ea a aparut in peste 90 de filme, 100 roluri de televiziune și 50 de piese de teatru. The post Draga Olteanu Matei, in…