Draga Olteanu Matei împlinește astăzi 87 de ani! Excrocată, și-a pierdut casa din București și locuiește la o pensiune Artista ce a avut o cariera stralucita, in special in comedii, Draga Olteanu Matei a jucat in 90 de filme, 50 piese de teatru și circa 100 producții umoristice de televiziune, de asemenea, alte zeci de producții ale Teatrului Radiofonic Național. Marea actrița, bucureșteanca la origine, iși petrece batranețea intr-un loc de vis, la o pensiune de langa Piatra Neamț, oraș care a ”adoptat-o” in urma cu 12 ani, cand și-a pierdut casa int-un lung șir de procese. Este orașul natal al ultimului soț al artistei, medicul Ion Matei, cu care a fost casatorita timpde 45 ani, pana la moartea acestuia (2014).… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Bringo a numit-o la conducerea companiei pe Ioana-Ilie Dobre care, din rolul sau de director general, este responsabila de coordonarea si accelerarea expansiunii in Romania. Odata cu venirea sa, Bringo – platforma de e-commerce cu acoperire nationala, servicii de personal shopping si livrare rapida…

- ”Bringo a numit-o la conducerea companiei pe Ioana-Ilie Dobre care, din rolul sau de director general, este responsabila de coordonarea si accelerarea expansiunii in Romania. Odata cu venirea sa, Bringo – platforma de e-commerce cu acoperire nationala, servicii de personal shopping si livrare rapida…

- Povestea fanclubului oficial Arsenal Romania Supporters Club (ARSC) a inceput in urma cu zece ani, in doua orase: Bucuresti si Cluj-Napoca. Daca pana atunci suporterii tunarilor se intalneau doar in fata monitoarelor, pe diverse forumuri si platforme online, discutand despre rezultatele trupei lui Wenger,…

- "Nu trebuie sa plangem. Cine ajunge la capat scapa, deși ne dorim sa mai fie ceva. E prea frumosa viața pe pamant daca știi sa ți-o faci ca sa mai fie ceva de trait dupa.... Am scris in unul din caietele mele... M-am rugat lui Dumnezeu: daca e sa ne reincarnam, pentru nimic in lume sa n-o faca. Sunt…

- E.ON Energie Romania a montat cea de-a 18-a stație de incarcare rapida a mașinilor electrice, acoperind Autostrada Soarelui ⦁ In cadrul proiectul NEXT-E, in Romania vor fi instalate pana la sfarșitul acestui an, 40 de stațiii de incarcare rapida, dintre care 19 de catre E.ON, iar 21 de catre MOL Romania;⦁…

- Școala va incepe in scenariul hibrid in cateva orașe mar ale țarii, printre care București, Iași, Brașov, Oradea, Braila, Buzau, Targoviște, Giurgiu, Miercurea Ciuc, Piatra Neamț, Ploiești, Tulcea, Ramnicu Valcea și Vaslui, unde rata de infectare este mai mare de 1 la mia de locuitori. Scenariul hibrid…

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990 K.O. Se pune sub semnul intrebarii valabilitatea diplomelor studentilor care au absolvit „Stefan Gheorghiu". In schimb, profesorii lor au avansat in functii! Anunt insolit La un chiosc de ziare din Piata Romana: „Nu am avut, nu avem si nu vom…

- Azi sarbatorim Ziua IMNULUI NATIONAL. „Desteapta-te, romane” a fost cantat prima data pe 29 iulie 1948. In fiecare an, la data de 29 iulie, este marcata Ziua Imnului National al Romaniei, simbol national, alaturi de drapelul tricolor, stema tarii si sigiliul statului. Pe 29 iulie 1848, in Parcul Zavoi…