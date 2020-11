Draga Olteanu Matei a murit! De ce o vom iubi mereu! VIDEO

Stiri pe aceeasi tema

- Lumea teatrului și filmului romanes este in doliu la aflarea veștii ca marea actrița Draga Olteanu Matei a murit. Medicii de la Spitalul Sfantul Spiridon din Iași au anunțat ca, in ciuda eforturilor depuse, actrița a murit in noaptea de marți spre miercuri. Draga Olteanu Matei, in varsta de 87 de ani,…

