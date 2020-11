Draga Olteanu Matei a fost internată de urgență! ”Sperăm ca evoluția să fie una favorabilă” Medicii au reușit sa o stabilizeze pe actrița care, recent, a implinit 87 de ani, și spera intr-o evoluție favorabila. Marea actrița a fost transferata de la Spitalul Județean din Piatra Neamț din cauza unei hemoragii digestive. ”A fost evaluata in urgența. S-a inceput transfuzia de sange fiind vorba de o hemoragie importanta. Este internata in acest moment in ATI. Este conștienta. Comunica cu echipa medicala. S-au inceput manevrele diagnostice și terapeutice și speram ca evoluția sa fie una favorabila. Doamna are și alta patologie. Are afecțiuni cardiovasculare, afecțiuni endocrine, care bineințeles… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Actrita Draga Olteanu Matei a ajuns vineri seara, in stare grava la Unitatea de Primiri Urgente a Spitalului ‘Sf. Spiridon’ din municipiul Iasi. Potrivit medicului sef al UPU SMURD Iasi, Diana Cimpoesu, pacienta se afla in stare critica, cadrele medicale de la spitalul iesean acordandu-i ingrjiri de…

- Artista ce a avut o cariera stralucita, in special in comedii, Draga Olteanu Matei a jucat in 90 de filme, 50 piese de teatru și circa 100 producții umoristice de televiziune, de asemenea, alte zeci de producții ale Teatrului Radiofonic Național. Marea actrița, bucureșteanca la origine, iși petrece…

