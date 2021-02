Stiri pe aceeasi tema

- Pensiile nu vor mai crește pana la 1 ianuarie 2022, a anunțat azi liderul PNL Ludovic Orban, la finalul ședinței Coaliției, care a urmat celei in care liberalii au fost informați de premierul Citu despre buget și masurile pe care le are in vedere pentru reducerea cheltuielilor, scrie hotnews . „Exista…

- Premierul Florin Citu a declarat, intrebat miercuri daca poate suporta bugetul majorarea punctului de pensie cu 40%, dupa ce CCR a decis ca este constitutionala legea, ca „Romania nu si-a permis anul trecut. Nu isi permite nici in 2021 acest lucru”. Seful Executivului a adaugat ca presedintele Klaus…

- Ministrul Muncii Raluca Turcan susține ca Guvernul din care face parte are obligația morala și profesionala sa gaseasca raspunsuri la problemele legate de sistemul de pensii. In prezent in Romania traiesc aproape 900.000 de pensionari care primesc doar 800 de lei pe luna. „In momentul de fața avem buget…

- Curtea Constitutionala (CCR) a respins, miercuri, sesizarea Guvernului cu privire la legile pentru aprobarea rectificarii bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, care prevad și majorarea cu 40% a punctului de pensie, au declarat pentru HotNews.ro, surse oficiale. Prin…

- Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) discuta, miercuri, sesizarile Guvernului cu privire la legile pentru aprobarea rectificarii bugetului de stat si bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, care prevad, printre altele, majorarea cu 40% a punctului de pensie.La mijlocul lunii octombrie…

- Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au ajuns vineri la un acord de principiu pentru formarea noului Guvern. Mai exact, liderii celor trei partide au convenit în principiu ca Florin Cîțu sa fie premier, iar Ludovic Orban șef la Camera Deputaților, au declarat pentru HotNews.ro surse participante…

- *Declarație comuna Orban-Barna-Kelemen: Toate soluțiile raman pe masa ​Liderii PNL, USR-PLUS și UDMR au decis sa continue discuțiile pentru foarmarea noului Guvern. „Toate soluțiile raman pe masa”, este mesajul lui Ludovic Orban, Dan Barna și Kelemen Hunor, potrivit Hotnews. „Am decis sa continuam…

- Catre Guvernul RomanieiIn atenția Domnului Prim-ministru Ludovic Orban Stimate Domnule Prim-ministru, Blocul Național Sindical și Federația Naționala Feroviara Mișcare Comercial Vagoane, cea mai mare federație sindicala din calea ferata, fac public un apel catre Guvernul Romaniei pentru a atrage…