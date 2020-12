Dracula Gym va ureaza sarbatori linistite

Stiri pe aceeasi tema

Primaria Chețani va ureaza Craciun fericit și un an cat mai bun

- Sfintele sarbatori de Craciun si Anul Nou sa va gaseasca sanatori si cu bucurie in suflet, alaturi de cei dragi voua.Craciun fericit si La multi Ani!Dinu Iancu-Salajanu, Presedintele Cosiliului Judetean Salaj Acest articol Dinu Iancu-Salajanu, Presedintele Cosiliului Judetean Salaj: -sanatate si bucurie…

- Sarbatoarea Nașterii Domnului ne gasește in acest an in condiții speciale in care suntem nevoiți sa ne bucuram de aceasta sfanta sarbatoare crestina intr-un cadru mai restrans, alaturi de familiile noastre.Cu aceste sfinte sarbatori, incheiem anul 2020, un an tumultuos in care am invațat cu toții sa…

- Sarbatorile de iarna sunt un prilej de bucurie, cand cele mai frumoase ganduri prind viata. Tuturor locuitorilor comunei Romanași, angajaților primarei și colaboratorilor noștri le doresc sa aiba parte parte de sarbatori frumoase alaturi de cei dragi.Craciun fericit și La Mulți Ani!Ioan BUDA, Primarul…

- Sarbatorile de Craciun si Anul Nou sa va aduca sanatate, putere de munca si multe satisfactii alaturi de cei dragi. Transmit pe aceasta cale cele mai alese ganduri de bine și prosperitate tuturor locuitorilor comunei noastre, angajaților Primariei Sarmașag, dar și colaboratorilor noștri.Sarbatori Fericite!DOMBI…

- Marea sarbatoare a Nasterii Domnului, moment de inalt spirit si adanca emotie, dar și anul care vine imi ofera deosebita placere de transmite locuitorilor comunei Bocșa, angajaților primariei și colaboratorilor noștri cele mai alese ganduri, dorindu-va tuturor sa aveti parte de multa sanatate, bucurii,…

- Școala din comuna Niederwinkling, districtul Bavaria, din Germania s-a alaturat campaniei „Salajul Faptelor Bune”. Copiii de la școala din Germania au pus mana de la mana, au strans haine, jucarii, alimente, le-au incarcat intr-o duba plina pana la refuz și au trimis-o spre Salaj, unde donațiile lor…

