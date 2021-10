Stiri pe aceeasi tema

- La ATI Covid in Iași nu mai intra nimeni decat daca moare cineva, iar medicii vor fi obligați sa decida pe cine trateaza sau nu, așa cum s-a intamplat in Italia, in primul val al pandemiei, a declarat Vasile Cepoi, șeful DSP Iași. ”In acest moment nu mai avem niciun loc la ATI Covid. Am atins maximum…

- De astazi, a fost suplimentat numarul de paturi in zona roșie a Spitalului de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” din Timișoara. Cele 23 de paturi suplimentare, destinate pacienților cu Covid 19, se afla in secția de boli infecțioase a unitații. „In ultimele zile, a fost o explozie…

- Direcția de Sanatate Publica din Iași a anuntat sambata depistarea unui focar la Institutul Regional de Oncologie, iar duminica a anuntat descoperirea unor noi cazuri dupa investigatii suplimentare realizate in cadrul unei anchete epidemiologice, potrivit Ziarul de Iași. Trei angajați și trei pacienți…

- Pentru prima data de la inceputul anului, DSP Iași a anuntat sambata depistarea unui focar la Institutul Regional de Oncologie, iar duminica a anuntat descoperirea unor noi cazuri dupa investigatii suplimentare realizate in cadrul unei anchete epidemiologice, relateaza Ziarul de Iași. Trei angajați…

- Spitalul Judetean Buzau nu mai dispune de niciun loc liber la Terapie Intensiva pentru bolnavii COVID-19, in stare grava, conducerea unitatii urmand a analiza situatia si a solicita, cel mai probabil, suplimentarea locurilor. Conform raportarilor de vineri ale Prefecturii Buzau privind situatia locurilor…

- Directia de Sanatate Publica Iasi a informat, luni, cu privire la aparitia unui focar de infectie cu COVID-19 la manastirea Galata, din Iasi, unde noua maicute au fost confirmate pozitiv. Marius Voicescu, purtatorul de cuvant al DSP Iasi, a declarat ca sapte din cele noua maicute confirmate pozitiv…

- Directia de Sanatate Publica Iasi a informat, luni, cu privire la aparitia unui focar de infectie cu COVID-19 la Manastirea Galata, din Iasi, unde noua maicute au fost confirmate pozitiv. Marius Voicescu, purtatorul de cuvant al DSP Iasi, a declarat ca sapte din cele noua maicute confirmate pozitiv…

- Numarul internarilor pacientilor cu Covid se mentine scazut in spitalele din Dolj, dar exista in continuare persoane cu forme grave de boala. Miercuri, 4 august, patru doljeni se aflau la terapie intensiva, cu forme severe ale infectiei, toti fiind nevaccinati. Adina Turcu, managerul Spitalului de Boli…