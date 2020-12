Stiri pe aceeasi tema

- Romania este pregatita, in momentul de fața, pentru a incepe vaccinarea pe data de 27 decembrie, a anunțat președintele Comitetului național de coordonare a activitaților privind vaccinarea anti-COVID-19, col. dr. Valeriu Gheorghița. De asemenea, medicul militar a precizat ca persoanele care vor fi…

- Primele 10.000 de doze de vaccin anti-Covid sunt așteptate in Romania intre Craciun și Revelion, fiind vorba despre o „tranșa simbolica”, insa din ianuarie sosesc alte 600.000 de doze, spune presedintele Comitetului National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea. Intrebat, la Digi24, cand…

- "Daca autorizarea de punere pe piata va fi eliberata pe 23 decembrie, intre Craciun si Anul Nou vor fi livrate primele doze de vaccin in Romania si vom putea incepe activitatea de vaccinare destinata in primul rand personalului medical din spitalele din linia intai. In momentul de fata, au fost identificate…

- In campania de vaccinare vor fi imunizate circa 70.000 de persoane zilnic, astfel incat sa se ajunga la un total de 13 milioane persoane in 6 luni, a declarat Valeriu Gheorghița, președintele Comitetului Național de Coordonare a Activitaților privind vaccinarea impotriva SarS-CoV-2. Intenția este de…

- Campania de vaccinare anti-Covid in Romania se va desfașura in trei etape, primii urmand sa fie imunizați lucratorii din domeniul sanatații și social, iar in a doua etapa vor fi vaccinati toti angajatii care desfașoara activitați in domenii-cheie, esențiale, inclusiv cei din salubritate sau personalul…

- Seful Comitetului national de conducere a campaniei de vaccinare impotriva COVID-19, medicul militar Valeriu Gheorghita, afirma ca primele doze de vaccin anti-COVID sunt asteptate sa ajunga in Romania spre sfarsitul lunii decembrie, "in cel mai fericit caz".

- Președintele Klaus Iohannis susține, marți, o conferința de presa la Palatul Cotroceni, dupa o ședința care a avut ca tema principala evaluarea masurilor cu privire la gestionarea pandemiei de coronavirus. „Am avut astazi cea de-a treia ședința pentru pregatirea campaniei de vaccinare, in condițiile…