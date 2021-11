Dr. Valeriu Gheorghiță: Omicron e capabilă să infecteze și să reinfecteze persoane vaccinate sau trecute prin boală! Dr. Valeriu Gheorghița, coordonatorul campaniei de vaccinare anti-Covid avertizeaza ca varianta Omicron are capacitatea de a reinfecta persoane trecute prin boala, dar și persoane vaccinate. Totuși, aceste persoane sunt mult mai protejate de formele severa de boala, comparativ cu cele nevaccinate sau netrecute prin boala. Dr. Gheorghița subliniaza faptul ca varianta Omicron ingrijoreaza pentru ca este dotata cu ”peste 30 de mutații la nivelul proteinei spike, lucru nemaiintalnit pana in acest moment”. Mai mult, sunt ”atatea mutații acumulate pe aceeași tulpina virala dintre care mai mult de jumatate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

