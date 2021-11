Date initiale de la laboratoarele de diagnostic sugereaza ca noua varianta din Africa de Sud s-a raspandit rapid in cea mai populata provincie a țarii, Gauteng, si ar putea fi deja prezenta și in celelalte opt provincii ale tarii. Un caz de infectare cu aceasta tulpina a fost descoperit și in Hong Kong, la un […] The post Dr. Valeriu Gheorghița, lovitura FATALA pentru tipurile de vaccin aflate pe piata, din cauza tulpinei din Africa de Sud first appeared on Ziarul National .