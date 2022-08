Stiri pe aceeasi tema

- Avem din ce in ce mai putini copii vaccinati contra rujeolei, ceea ce poate duce oricand la o noua epidemie. Rata este undeva spre 75%, dar pentru a controla aceasta boala, procentul trebuie sa fie de peste 95%, explica specialistii.

- O persoana din comitatul Rockland, New York, a fost diagnosticata cu poliomielita, fiind primul caz identificat in Statele Unite din 2013, transmite CNN. Tanarul adult nevaccinat a prezentat slabiciune și paralizie in urma cu aproximativ o luna, a declarat joi comisarul pentru sanatate, dr. Patricia…

- In Romania, in mediul urban, este un medic la 171 de locuitori, iar in mediul rural, un medic la 1.594 de locuitori, arata studiul „Romania cu un singur chip – partea a doua”, lansat de Ambasada Sustenabilitatii in Romania, in parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabila. „In prezent, 53,6%…

- O noua dublare a infectarilor cu SARS-CoV-2 a fost inregistrata in Romania Foto: Arhiva. România a înregistrat o noua dublare, de la o saptamâna la alta, a numarului de infectari cu SARS-CoV-2, dar si al persoanelor internate si al deceselor. Ministrul sanatatii, Alexandru…

- Directia de Sanatate Publica Constanta a publicat lista medicilor de familie, actualizata, care au contract cu CNAS pentru vaccinarea impotriva COVID 19 Lista cabinetelor medicilor de familie care vaccineaza impotriva COVID 19 poate fi accesata in sectiunea Document a materialului. Ministerul Sanatatii…

- Ne confruntam cu o noua crestere a numarului de imbolnaviri de COVID. Numarul celor care s-au infectat s-a dublat de la o saptamana la alta, astfel ca, in doar 7 zile, s-au inregistrat 8 mii de cazuri. Una dintre explicatii este ca noile variante reusesc sa evite barierele puse de vaccin sau de o infectare…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, semnaleaza ca nici trecerea prin boala, nici vaccinul și nici combinația celor doua nu mai stavilesc raspandirea Covid-19. Opinia a fost exprimata pe fondul creșterii numarului de infecții in unele țari europene, de exemplu in Germania, unde s-au inregistrat 100.000…

- “E timpul sa facem ceva, ieșiti in strada, blocați pompele! Este imposibil si inadmisibil ca intr-o țara ca Romania prețul carburantului sa depașeasca 9 lei/litru”, este unul dintre mesajele lansate de inițiatorul protestului. Șoferii din toata țara sunt invitați sa participe la un protest foarte amplu,…