- Medicul de familie Valeria Herdea a punctat, la o dezbatere pe tema vaccinarii organizata de Colegiul Medicilor și transmisa pe Facebook , ca romanii care au rezidența in alta țara europeana și au facut prima doza de vaccin in Romania pot face rapelul in țara adoptiva. Și reciproca e valabila, grație…

- Miercuri va ajunge in Romania prima tranșa de vaccin anti-Covid dezvoltat de compania Moderna. Medicul militar Valeriu Gheorghița, cel care coordoneaza campania de vaccinare impotriva Covid-19 in Romania, a anunțat cine va decide ce tip de vaccin va fi administrat fiecarei persoane in parte, dar și…

- N. Dumitrescu De la inceputul campaniei de vaccinare anti COVID-19 in Prahova, pe data de 31 decembrie 2020, ieri a fost inregistrata prima reacție alergica, dupa administrare, la una dintre cadrele medicale care au fost imunizate in prima etapa. Conform datelor transmise de catre Direcția de Sanatate…

- Medicul de familie Valeria Herdea, vicepresedinte al Colegiului Medicilor din Romania, afirma ca protectia vaccinala este "net superioara" celei rezultate dupa boala, iar persoanelor care au avut COVID-19 li se recomanda sa se vaccineze la una - trei luni dupa ce s-au vindecat, potrivit Agerpres.…

- 2066 de cadre medicale s-au vaccinat in total in aceste prime doua zile ale campaniei de imunizare. O singura persoana a avut o reacție adversa minora, de tip alergic. Autoritațile au lansat și o pagina de internet unde cei vaccinați pot raporta eventualele probleme.

- In prima zi a campaniei de vaccinare impotriva noului coronavirus din Romania, din peste 900 de persoane carora le-a fost administrat serul, numai una a avut o reactie adversa, dar si aceea s-a rezolvat rapid, cu un minim tratament.

- Fostul președinte Gheorghe Borcean va continua sa reprezinte organizația profesionala, alaturi de medicii Valeria Herdea și Calin Bumbuluț, in calitate de vicepreședinți, și de medicul de familie Gindrovel Dumitra ales secretar general. Colegiul Medicilor din Romania (CMR) are o noua conducere executiva.…