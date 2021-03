Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații anunța astazi, 30 martie ca, Covid-19 in Republica Moldova a provocat inca 46 de decese. Este cel mai mare numar de decese, inregistrate intr-o singura zi. Bilanțul total a ajuns la 4915.

- In urma cu un an, Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a declarat Covid-19 o pandemie. Coronavirusul microscopic a schimbat, intr-un fel sau altul, viața tuturor celor 7,8 miliarde de oameni de pe Pamant. Al Jazeera prezinta cele mai recente cifre și rapoarte pentru a va ajuta sa ințelegeți consecințele…

- Persoanele care au avut COVID-19 au imunitate cel putin sase luni si pot astepta pana sa se vaccineze, dand prioritate categoriilor de risc sa se vaccineze, insa daca in tara lor circula vreuna dintre noile variante ale coronavirusului atunci nu trebuie sa astepte pentru a se imuniza, relateaza EFE.…

- OMS: Cheagurile de sange pot aparea in mod natural. Nu exista dovezi care sa confirme ca vaccinul AstraZeneca e cauza Deși tot mai multe țari suspenda vaccinarea cu AstraZeneca, cel mai controversat vaccin anti-COVID, Organizația Mondiala a Sanatații recomanda continuarea utilizarii acestuia, deoarece…

- Autoritatea britanica pentru reglementarea vaccinurilor a concluzionat ca vaccinul impotriva Covid-19 al companiei AstraZeneca nu cauzeaza coagularea sangelui si nu provoaca tromboze. Organizatia Mondiala a Sanatatii recomanda continuarea vaccinarii, desi tot mai multe tari au decis sa suspende imunizarea…

- Varianta de coronavirus depistata in Marea Britanie continua sa se raspandeasca in intreaga lume si era prezenta saptamana trecuta in 60 de tari si teritorii, cu 10 mai mult decat la data de 12 ianuarie, a declarat miercuri Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS).Varianta sud-africana, care, la fel ca…

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) a anunțat o creștere record a numarului de decedați din cauza coronavirusului. Astfel, timp de o saptamina in lume au fost inregistrate 93 882 decese de COVID-19. Creșterea indicelui a fost de noua la suta fața de saptamina precedenta și s-a dovedit a fi cea mai…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a semnalat vineri ca in lume in ultimele 24 de ore au fost raportate 13.997 de decese asociate COVID-19, dintre care circa 6.300 au survenit in America si aproximativ 5.900 in Europa, relateaza agentiile internationale de presa, conform agerpres.ro. In Marea…