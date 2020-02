Dr. Uşurelu e noul şef de la Cardiologia Spitalului Judeţean # Unul dintre cei doi doctori-minune de la Angiograf a fost promovat # „Cred ca e o misiune foarte grea in Romania in care traim noi, cu un sistem de sanatate cu resurse foarte limitate”, spune dr. Catalin Ușurelu Secția de Cardiologie a Spitalului Județean Argeș are un nou șef interimar. Este vorba de dr. […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Comandantul Spitalului Universitar de Urgenta Militar Central „Dr. Carol Davila”, Florentina Ionita-Radu, a prezentat vineri misiunile institutiei medicale, activitatile si obiectivele de performanta, accentuand necesitatea elaborarii si implementarii unor proiecte strategice de dezvoltare a infrastructurilor…

- Elegant si mereu zambitor, debordand de incredere, surprinzator de la prima vedere, putin visator, putin romantic, pasional si pasionat cum cred ca sunt toti italienii, Luca Militello, CEO al Grupului Monza in Romania, are aerul fermecator al unui om cu sufletul sortit departarilor.Nascut in insorita…

- RESITA – Multa nedumerire intre prietenii scriitori, nimeni nu era sigur ca da, intr-adevar, inima poetului a incetat sa mai bata in aceasta dimineata, de la ora 4.00! Cu glasul sugrumat de durere, jumatatea care i-a fost alaturi in viata, in carti si proiecte literare, Ada D. Cruceanu, ne-a confirmat…

- Veste buna. Romania primește o suma consistenta de la UE pentru stații de incarcare destinate mașinilor electrice. Comisia Europeana (CE) a a anuntat, luni, ca masura planificata de Romania pentru a sustine crearea unei retele de statii de reincarcare a vehiculelor electrice respecta normele UE privind…

- Pesta Porcina Africana (PPA) evolueaza in prezent in 267 de localitati, din 26 de judete, cu un numar de 619 focare (dintre care 7 focare in exploatatii comerciale si 2 focare in exploatatii de tip A), iar in alte 10 judete au fost diagnosticate doar cazuri la mistreti, conform datelor transmise…

- ALDE considera ca se impune pastrarea Sectiei speciale pentru investigarea infractiunilor din Justitie, iar desfiintarea acesteia ''nu va sterge cu buretele'' dovezile abuzurilor, ci doar va lasa drum liber pentru altele. "Ministrul Justitiei se afla in aceasta functie pentru a rezolva…

- In perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2019 au fost diagnosticate in Bucuresti 172 de persoane, 52 in Constanta si cate 16 in Iasi, Timis si Sibiu, conform datelor oferite de Compartimentul pentru Monitorizarea si Evaluarea Infectiei HIV/SIDA in Romania de la Institutul „Matei Bals" din Bucuresti, aici…