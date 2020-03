Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Institutului „Matei Balș” din Capitala, Adrian Streinu-Cercel, a afirmat, la o intalnire care a avut loc la Primaria Capitalei, ca e nevoie de testarea a 10.514 persoane din București, ca o masura de prevenție a raspandirii infecțiilor cu noul coronavirus.

- Managerul Institutului „Matei Balș” din Capitala, Adrian Streinu-Cercel, a afirmat, joi, la Marius Tuca Show, ca in București exista o transmisie locala spre comunitara a coronavirusului și ca, daca...

- Managerul Institutului „Matei Balș” din Capitala, Adrian Streinu-Cercel, a anunțat, joi, demararea unei testari pentru coronavirus pe un eșantion de aproape 10.000 de locuitori ai Bucureștiului, scrie Ante...

- Managerul Institutului „Matei Balș” din Capitala, Adrian Streinu-Cercel, a afirmat, joi, la o intalnirea care are loc la Primaria Capitalei, ca e nevoie de starea a 10.514 persoane din București, ca o...

- Managerul Institutului „Matei Balș” din Capitala, Adrian Streinu Cercel, a afirmat ca circa 20% dintre romanii care au intrat in țara in ultima perioada... The post Streinu Cercel, semnal de alarma: 20% dintre romanii veniți din diaspora au scapat de izolare și carantina appeared first on Renasterea…

- Managerul Institutului „Matei Balș” din Capitala, Adrian Streinu Cercel, a afirmat, miercuri seara, ca circa 20% dintre romanii care au intrat in țara in ultima perioada „au scapat de izolare și de carantina”. Medicul estimeaza ca primul val al epidemiei de coronavirus va avea loc dupa Paște.…

- Managerul Institutului „Matei Balș” din Capitala, Adrian Streinu Cercel, a afirmat, miercuri seara, ca circa 20% dintre romanii care au intrat in țara in ultima perioada „au scapat de izolare și de carantina”. Medicul estimeaza ca primul val al epidemiei de coronavirus va avea loc dupa Paște.Citește…

- Doctorul Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala, a spus, la Digi 24.ro, ca coronavirus face parte dintr-o familie foarte mare care se gasește inclusiv in Romania. ”Coronavirus este o familie foarte mare, e ditamai familionul și se gasește peste tot…