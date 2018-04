Stiri pe aceeasi tema

- Medicul specialist in nutriție Mihaela Bilic ne spune cum și cand trebuie sa mancam. Intrebarea “de cate ori trebuie sa mancam pe zi” are un raspuns simplu. De cate ori ne este foame! Medicul nutriționist Mihaela Bilic, autoare a numeroase carți de nutriție, printre care ghidul pentru slabit “Sanatatea…

- Muzeul Principia a gazduit de curand cea de-a treia ediție a evenimentului “Blind date cu 300 de carți”, realizat de echipa liceenilor YouthBank din cadrul Fundației Comunitare in scopul promovarii lecturii, a istoriei de sub emblematicul acoperiș in forma de carte al muzeului, dar și strangerii de…

- Tiberiu Useriu a castigat cursa de plus 350 de mile a Maratonului Arctic Ultra 6633, el atingand ultimul punct de control, Tuktoyaktuk, la scurt timp dupa ora locala 16.00. Tiberiu Useriu castiga pentru a treia oara consecutiv maratonul canadian, care este considerat cel mai dur din lume. Ceilalti trei…

- Managementul Victoriabank, a treia cea mai mare banca din Republica Moldova, incepand cu 5 martie 2018, are doi membri noi, Bogdan Plesuvescu, Presedinte al Comitetului de Direcție si Vasile Donica, Vicepresedinte al Comitetului de Direcție, care au primit aprobarea Bancii Naționale a Moldovei pentru…

- Este tatal unor gemene superbe, iar astazi, Mihai Morar a stranit un val de emoții, dupa ce a facut publica o poza, care a fost insoțita de un mesaj sugestiv. Din randurile scrise, se pare ca atat el, cat și soția sa s-au gandit la un al treilea copil. Fanii au reacționat cu zeci de […] The post Mihai…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat joi ca este cam "devreme" pentru o evaluare fata de faptul ca a acordat o a treia sansa PSD de a ramane la guvernare. Șeful statului asteapta evaluarea pe care o va prezenta premierul referitor la activitatea de guvernare. "Este un pic devreme pentru evaluare.…

- Huawei a fost unul dintre primii producatori care au adoptat sistemul foto dual, in care fotografiile a doua camere foto, una alb-negru, alta color, sunt combinate in incercarea de a obtine un rezultat mai bun. Tot Huawei, daca informatii vehiculate de surse apropiate companiei chinezesti…