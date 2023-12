Stiri pe aceeasi tema

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Capitala, dr. Simin Aysel Florescu, a afirmat, in legatura cu bebesul de sapte luni, care a murit de rujeola, ca este ingrozitor ca se mai poate intampla asa ceva, un deces din cauza unei boli perfect vaccinabile. Ea a precizat ca acest lucru…

- Managerul Spitalului de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Capitala, dr. Simin Aysel Florescu, a afirmat, in legatura cu bebesul de sapte luni, care a murit de rujeola, ca este ingrozitor ca se mai poate intampla asa ceva, un deces din cauza unei boli perfect vaccinabile. Ea a precizat ca acest lucru…

- Diferentele mari de temperatura reprezinta un factor de stres pentru organismul uman, punand presiune asupra sistemelor cardiovascular si respirator, atrag atentia medicii de la Spitalul de Boli Infectioase ”Victor Babes” din Timisoara, informeaza News.ro. Copiii mici, varstnicii si pacientii cu boli…

- Cel puțin 128 de persoane au fost ucise in urma unui cutremur puternic produs in Nepal, in apropiere de granița cu India. Epicentrul a fost localizat la 36 de kilometri sud-est de orașul Jumla, iar magnitudinea cutremurului, potrivit diferitelor estimari, a fost cuprinsa intre 5,6 și 6,4. Cutremurul…

- Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Dr. Victor Babeș” Timișoara a oferit un nou material informativ in legatura cu cancerul de san. De aceasta data, despre importanța consultului genetic in aceste cazuri.

- La Spitalul de Boli Infecțioase din Iași, in acest moment, sunt internați 45 de pacienți infectați cu virusul SARS Cov 2. Managerul instituției, Florin Roșu, a precizat ca formele sunt ușoare, dar reprezinta o creștere semnificativa fața de perioada similara a lunii trecute. Florin Roșu: ”In ultima…

- Ministrul Alexandru Rafila a anunțat ca infectarea cu COVID-19 a revenit in Romania la fel ca in alte tari. Acesta a precizat ca sunt raportate in jur de 2.000 de cazuri pe zi. Ministrul Sanatații a adaugat ca actualul val COVID-19 va mai dura circa o saptamana, doua, dupa care va scadea numarul de…

- Numarul persoanelor cu varsta sub 50 de ani diagnosticate cu cancer a crescut la nivel mondial in ultimii 30 de ani, potrivit unui amplu studiu publicat recent, iar cauzele cresterii nu sunt pe deplin cunoscute, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Cazurile de cancer in randul persoanelor cu varste…