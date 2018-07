Stiri pe aceeasi tema

- In primavara acestui an, la 25 martie, un eveniment nefericit a adus o familie din comuna Dofteana in pragul deznadejdii. Atunci, in satul Ștefan Voda, a luat foc casa in care locuia o familie numeroasa (Stangaciu), cu doi adulți și cinci copii – cel mai mic fiind in varsta de doar 4 ani! O casa […]…

- Municipiul Bacau este unul dintre cele zece orașe din Romania in care va avea loc in acest an cel mai mare cros pentru epilepsie din tara noastra, Epilepsy Challenge, organizat de Telepilepsy – reteaua de telemedicina in epilepsie din țara noastra. In Bacau funcționeaza unul dintre cele șase centre…

- Cazul “Tataru”, de eroare judiciara, s-a terminat in instantele bacauane cu o decizie prea putin surprinzatoare. Mai ales dupa RIL-ul Inaltei Curti, de anul trecut, prin care se taie drastic sansele de a castiga un proces de despagubiri pentru eroare judiciara. In cazul “Tataru”, Curtea de Apel Bacau…

- Echipa de volei cadete a CSȘ Bacau și-a asigurat calificarea la turneul final al Campionatului Național programat saptamana viitoare, la Targu-Mureș. Elevele lui Dumitru Matanie și Traian Șnel au timbrat biletul de participare la faza finala grație locului 2 obținut la turneul semifinal desfașurat tot…

- Marturisesc, de ani buni, nu imi mai fac cumparaturile din piețele așa-zise țaranești. Și nu cred ca sunt singurul. Prefer sa merg la hypermarket, deși, sincer sa fiu, am un dinte și impotriva marilor comercianți care ne-au invadat, cu voia politicienilor, in ultimii zece ani. Macar, aștia, acum, sunt…

- Calul ingrijit de Serviciul de Gestionare al Cainilor Fara Stapin din Primaria Bacau dupa ce a fost gasit ranit și abandonat in cartierul Tache a murit din cauza ranilor. Anunțul a fost facut de ‎Dinu Pancescu, șeful acestui serviciu, care a ingrijit animalul dupa ce a fost descoperit. „Deși presa a…

- Fata, in varsta de 16 ani, ar fi plecat de acasa, din comuna Racaciuni, miercuri, 2 mai, si nu a mai revenit. Familia i-a anuntat disparitia la Inspectoratul de Politie Judetean Bacau, iar acum politistii o cauta pe Melisa Ioana Elena Bejan in toata tara. La momentul disparitiei, aceasta era imbracata…

- Tribunalul Bacau a constatat legalitatea rechizitoriului, din decembrie 2017, al DNA Bacau, prin care au fost trimisi in judecata Mihai Banu, cercetat pentru infractiunea de trafic de influenta, Dorinel Ursarescu si Ion Rotaru, sub acuzatia de cumparare de influenta. Instanta a constatat legalitatea…