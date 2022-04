Stiri pe aceeasi tema

- Șeful DSU, Raed Arafat, a anunțat luni seara ca are COVID-19. Simptomele sunt ușoare, a precizat medicul. Arafat a facut mai multe teste pentru a afla daca are COVID-19. „Dupa un test rapid administrat de mine acasa, am ieșit Covid pozitiv. Acesta, dupa ce dimineața testul a fost negativ, eu purtand…

- „Dupa un test rapid administrat de mine acasa, in aceasta seara, am iesit Covid pozitiv. Acesta dupa ce dimineata testul a fost negativ, eu purtand masca FFP2 tot timpul. Simptomele pe care le am la acest moment sunt usoare. Voi continua sa lucrez de la domiciliu in urmatoarele zile!”, scrie Arafat…

- Șeful DSU, doctorul Raed Arafat a anunțat ca are COVID-19 și ca se va izola la domiciliu. Acesta a mai spus ca s-a infectat cu toate ca a purtat masca FFP2 tot timpul și ca are simptome ușoare. „Dupa un test rapid administrat de mine acasa, in aceasta seara, am ieșit Covid pozitiv. Acesta dupa ce dimineața…

- Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii, testata pozitiv duminica la Covid-19, a anulat doua audiente prin videoconferinte prevazute joi si nu are in vedere alte angajamente saptamana aceasta, a indicat Palatul Buckingham. „Majestatea Sa continua sa-si exercite sarcinile usoare. Niciun alt angajament…

- Pagina oficiala a platformei nationale de informare cu privire la vaccinarea impotriva Covid-19 reacționeaza dupa ce patronul FCSB, Gigi Becali, a spus ca evolutia jucatorilor de fotbal vaccinati scade dupa ce primesc serul anti-covid: „Jucatorilor de fotbal vaccinați nu le scade puterea dupa vaccinarea…

- sursa foto: Facebook/ The Royal Family Regina Elisabeta a II a Marii Britanii a fost testata pozitiv pentru Covid, a anunțat Palatul Buckingham, citat de BBC. Potrivit sursei citate, monarhul se confrunta cu „simptome ușoare asemanatoare racelii”, dar se așteapta sa continue „indatoririle ușoare” la…

- Delegatia Romaniei la Jocurile Olimpice Beijing 2022 a primit, miercuri, confirmarea primului caz pozitiv la Covid-19, cel al antrenorului lotului olimpic de sanie, Ioan Apostol, a anuntat Comitetul Olimpic si Sportiv Roman pe Facebook.Potrivit Agerpres lotul olimpic de sanie cuprinde patru sportivi,…

- Ministrul Energiei, Virgil Popescu, a anunțat miercuri ca a fost testat pozitiv pentru COVID-19 și ca s-a izolat la domiciliu. „De dimineața nu m-am simțit foarte bine, așa ca am decis sa fac un test rapid. Rezultatul a fost pozitiv. In urma cu cateva minute am primit și rezultatele la testul RT-PCR,…