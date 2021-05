Stiri pe aceeasi tema

- Accident rutier grav la iesire din municipiul Tecuci Un accident rutier grav s a produs in aceasta dimineata, la ora 3.40, pe DN 25, la iesirea din municipiul Tecuci catre Galati. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Galati, Eugen Chirita, doua autoturime au fost implicate, in urma evenimentului rezultand…

- Demi Lovato a dezvaluit intregului internet ca se identifica ca fiind o persoana non-binara si prefera pronumele de „they/them”, arata Mediafax. Vedeta a spus ca anuntul a fost facut public in semn de compasiune fata de persoanele care se identifica ca non-binari dar nu pot impartasi lumii acest…

- Un apel sosit la Dispeceratul Integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta a anuntat salvatorii ca trebuie sa intervina pentru scoaterea unei persoane din mare. Apelantul a explicat dispecerului de la 112 ca este nevoie de prezenta lor la Mangalia, in dreptul Farului vechi din Mangalia. ...

- Polițiștii care se aflau in serviciu de patrulare, luni noapte, pe raza municipiului Campulung Moldovenesc, s-au sesizat cu privire la faptul ca in parcarea garii din localitate un tanar consuma alcool in spațiul public, incalcand restricțiile cu privire la deplasarea pe timp de noapte fara vreun ...

- In seara zilei de 15 spre 16 aprilie, ora 00.26, polițiștii din Baia Mare au fost sesizați cu privire la un scandal produs pe strada Garii din municipiu. ”La fața locului polițiștii au identificat un barbat de 56 de ani din Baia Mare, care a relatat faptul ca a fost agresat fizic de catre o persoana,…

- Noapte de coșmar in orașul Florești. Asta dupa ce un barbat de 48 de ani a fost injunghiat cu cuțitul la gat de o persoana necunoscuta.Victima a sunat imediat la 112 pentru ajutor, iar la scurt timp a fost transportata și internata la spital.

- Un tanar a murit dupa ce a intrat cu masina intr-un stalp electric de pe marginea DN 18, in localitatea Berbesti, firele de curent cazand peste automobil, a informat, miercuri seara, purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Oana Alexa Gonczi. „Firele de curent au cazut pe masina, iar pompierii au trebuit…

- Jandarmii au surprins, in zona Ciresica din Constanta, o persoana care avea asupra sa fragmente vegetale de culoare verde pregatite de livrare. Miercuri, 03 martie a.c. ora 17.00, jandarmii Gruparii Mobile Constanta care se aflau in misiune de asigurare a ordinii si sigurantei publice in zona Ciresica…