- 1.015 de noi infectari cu COVID-19 au fost confirmate in ultimele 24 de ore. De asemenea, au fost inregistrate 19 decese. Numarul pacienților in stare grava, aflați la terapie intensiva, a crescut la 243. Incidența pe ultimele 14 zile la nivel național a ajuns la 0,38 la mie.

- Sydney inregistreaza un nou record de infectari zilnice cu coronavirus, in ciuda restricțiilor de doua luni. Spitalul Westmead, unul dintre cele mai mari din suburbii, a redus sosirile de ambulanțe pentru pacienții cu COVID-19, potrivit mediafax.ro. Infecțiile COVID-19 din Sydney au atins…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 541 de cazuri Covid-19, in Romania. Sunt 146 de pacienți la ATI. Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a raportat șase decese. Dintre cazurile noi, 24 sunt din Timiș.

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 230 de cazuri Covid-19, in Romania. 68 de pacienți sunt la ATI. Institutul Național de Sanatate Publica (INSP) a raportat cinci decese. Dintre cazurile noi, cinci sunt din Timiș.

- Vești proaste de la Adrian Streinu-Cercel, președintele Comisiei de Sanatate la Senat. Streinu-Cercel, avertisment crunt. Cand vom ajunge din nou la mii de cazuri de covid zilnice El a vorbit despre posibilitatea impunerii noi noi restricții de la 1 august, dat fiind faptul ca urmeaza valul patru și…

- Peste 90% din decesele provocate de COVID-19, inregistrate in ultima luna și 87% din cazurile de noi infectari au fost la persoane nevaccinate, anunța ministrul Sanatații. Ministrul Sanatatii, Ioana Mihaila, a declarat, vineri seara, ca 87% din noile cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 aparute in Romania…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate 51 de cazuri Covid-19 in Romania. 14 decese au fost raportate de catre Institutul Național de Sanatate Publica (INSP), 10 fiind mai vechi, introduse in baza de date la solicitarea Ministerului Sanatații. Dintre cazurile noi, doar unul este in județ, in Timișoara.…

- Pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.080.951 cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus, dintre care 33 in ultimele 24 de ore.La ora 13:00, Grupul de Comunicare Strategica va anunța bilanțul actualizat, cu noile cazuri de imbolnaviri, numarul de decese și situația pe județeDe la debutul…