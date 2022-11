Abuzul emotional sau fizic este una dintre cele mai delicate situatii cu care se confrunta anumite cupluri, considera Petronela Nechita, medic primar in cadrul Institutului de Psihiatrie „Socola” din Iasi, care spune ca nu exista cupluri „toxice”, ci exista oameni nevindecati, cu rani nevindecate. In opinia medicului, scopul relatiilor armonioase este acela de a da […] Articolul Dr. Petronela Nechita (psihiatru): Abuzul emotional este cea mai dureroasa forma de violenta apare prima data in Monitorul de Vrancea .