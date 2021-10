Stiri pe aceeasi tema

- Cunoscutul medic pediatru, Mihai Craiu, se alatura medicilor care au decis sa traga un semnal de alarma cu privire la situația disperata din spitale, in contextul valului patru al pandemiei. Potrivit specialistului, spitalele de copii sunt suprasaturate de pacienți infectați cu noul coronavirus, iar…

- Confruntați cu un numar mare de cazuri de COVID-19 in randul copiilor, medicii de la spitalele de pediatrie din Capitala au ajuns in situația de a decide ce pacient ar trebui sa fie internat cu prioritate. Varianta Delta este mult mai agresiva in cazul copiilor decat alte tulpini ale coronavirusului,…

- Spitalele de pediatrie din București sunt pline de copii infectați cu noul coronavirus. Doctorii au ajuns in situația in care trebuie sa decida cine are prioritate la internare, a declarat, joi seara, la Digi24, medicul Mihai Craiu. El a ținut sa precizeze ca parinții copiilor care au COVID NU sunt…

- Raed Arafat a anuntat vineri ca patru pacienti infectati cu noul coronavirus vor fi transferati din Bucuresti la Targu Mures. "Intre 1 si 8 septembrie am avut 50 de solicitari de transfer, intre 9 si 17 septembrie - 206 solicitari de transfer, iar intre 18 si 23 septembrie - 535 de solicitari…

- Primaria orașului Mioveni a incheiat un parteneriat cu Institutul Național pentru Sanatatea Mamei și Copilului ”Alessandrescu-Rusescu” București pentru desfașurarea unei campanii de depistare a leziunilor de col uterin. Astfel, femeile din Mioveni, in special cele provenind din grupuri vulnerabile,…

- Lucrarile in secția de nașteri de la Polizu au inceput in luna iulie, atunci cand s-a constatat ca unitatea nu mai respecta nicio norma europeana de siguranța. Ultimele reparații fusesera facute acolo acum 20 de ani.„Totul este nou, tot ce s-a pus pe jos, pe pereti, pe jos, tot echipamentul este nou.…

- N. Dumitrescu Potrivit reprezentanților Primariei Filipeștii de Padure, la nivelul comunei continua campania gratuita de screening ce este adresata femeilor, o serie de teste medicale urmand sa fie efectuate in data de 31.08.2021, incepand cu ora 09:30, persoanele interesate putand sa faca programarea…