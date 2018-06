Dr Oz: Ce îţi spune erecţia despre sănătatea ta Despre erectie, in general Erectia se declanseaza in timpul excitatiei (cu exceptia somnului). Stimularea sexuala elibereaza substante chimice care duc la relaxarea muschilor si a vaselor de sange. Acest lucru duce la umplerea cu sange a vaselor de sange de la nivelul penisului. Concomitent, muschii din zona pelviana se contracta pentru a nu mai permite sangelui sa iasa. Astfel, cand sangele intra mult si iese putin, penisul se mentine erect. De ce nu se mai mentine erectia De ce nu se maierectia Daca ai probleme cu erectia, iar cauzele psihologice sunt eliminate, ar trebui sa iei in calcul probleme la nervii… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila - aflata in vizita oficiala in Portugalia - a avut, joi, o intrevedere cu Marcelo Rebelo de Sousa, presedintele Republicii Portugheze, context in care seful executivului a comunicat propunerea de elaborare a unei foi de parcurs, ca instrument de lucru operativ si mijloc…

- Viitorul primar al municipiului Chișinau va trebui sa lupte impotriva schemelor de corupție, dar și sa știe cum sa apere interesele chișinauienilor intr-un stat capturat. Aceste opinii au fost exprimate in cadrul emisiunii „Ora expertizei" de la postul de televiziune Jurnal TV, transmite IPN.

- Dragnea nu e Cioloș. Efectul factorului exogen asupra anemonelor Sistemul de sanatate continua sa fie tulburat si sa tulbure ”reforma salariala”. Luni, cadrele medicale medii au fost in greva de avertisment. Marți, toti medicii de la urgenta, din Oradea, au semnat o demisie colectiva: „40 de medici…

- Sanatatea este una dintre cele mai importante aspecte in viața unui om. Daca suntem sanatoși, șansele sa reușim in tot ceea ce ne propunem sunt extrem de mari, pentru ca atunci cand ești un om sanatos, ești capabil sa faci absolut tot ceea ce iți dorești.

- O casa care nu e curata, nu doar ca nu arata bine, ci iți poate afecta și sanatatea, din cauza prafului și a microbilor care se depun pe mobila, podea și aparatele electrocasnice. Deși poate fi obositoare și poate dura destul de mult, iți vom prezenta mai jos motivele pentru care curațenia casei este…

- Potrivit directorului economic al Primariei, Horia Irimia, situația sporurilor din Sanatate este una confuza in toata Romania, reglementarile Ministerului Sanatații adoptate la finele lunii martie dezavantajandu-i pe unii angajați din sectorul sanitar. Irimia spune ca problema apare atunci…

- Tenul nostru trece printr-o serie de schimbari de-a lungul vietii noastre. De la acnee pana la primele riduri si pete specifice varstei a treia tenul trebuie sa reziste cu stoicism pentru a ne ajuta sa aratam cat mai bine indiferent de varsta. Pentru ca nu strica niciodata sa ii dam o mana de ajutor…

- Papa Francisc a dezvaluit ca sufera de cataracta si ca ar urma sa fie operat anul viitor, relateaza Reuters, citat de agerpres.ro.In timpul unei vizite la o inchisoare din Roma, Francisc, in varsta de 81 de ani, a discutat cu directorul inchisorii, care i-a vorbit despre necesitatea unei vederi…