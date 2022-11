Stiri pe aceeasi tema

- Jair Bolsonaro (67 de ani), politician brazilian de extrema dreapta, a pierdut cursa pentru un nou mandat la conducerea celei mai mari țari din America de Sud. Lula da Silva, contracandidatul sau, a caștigat cu 50,9 % din voturi. Aproximativ 60,3 milioane de voturi a obținut politicianul de stanga.…

- FMI prognozeaza pentru urmatorii 5 ani cel mai mare val de migrație din istoria Moldovei, iar populația Moldovei se va reduce inca cu 200 mii persoane, iar sub conducerea Maiei Sandu asistam la cel mai mare val de migrație din istoria Moldovei, susține fostul șef de stat, Igor Dodon. „Acum valul de…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie ndash; Serviciul teritorial Brasov au dispus trimiterea in judecata a inculpatului Cancescu Aristotel Adrian, la data faptelor presedinte al Consiliului judetean Brasov in prezent aflat in stare de detinere pentru executarea unei pedepse pentru…

- Vica Vlochina este una din cele mai cunoscute foste amante din showbiz-ul romanesc. Aceasta are un baiețel cu Victor Pițurca și deși a avut parte de eșecuri amoroase pe banda rulanta continua sa creada in iubire. Blondina spera ca la un moment dat sa vina soarele și pe strada sa. Ce spune despre barbatul…

- Fostul presedinte american Donald Trump i-a raspuns lui Joe Biden, dupa ce succesorul sau la președinția SUA a lansat critici dure la adresa lui și a republicanilor in urma cu doua zile. Aceasta a fost prima aparitie publica a lui Trump dupa perchezitionarea resedintei sale de catre FBI, in august.…

- Ediția din acest an a Monterey Car Week a marcat lansarea mai multor modele de la producatori precum Bugatti, Koenigsegg sau Lamborghini. Acestor marci li se alatura acum și Bentley. PRODUCȚIE LIMITATA LA 18 EXEMPLARE Dupa o serie de imagini teaser, constructorul britanic de automobile a publicat acum…

- Fostul președinte al SUA, Donald Trump, s-a implicat personal in campania interna din cadrul Partidului Republican, ținta sa principala fiind distrugerea lui Liz Cheney. Aceasta a fost principala opozanta din randul republicanilor, in Camera Reprezenanților din SUA și a criticat deschis toate acțiunile…