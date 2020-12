Stiri pe aceeasi tema

- Post-ul Ioan Mihuț, manager Iulius Dan Security: „Bucurie in inimi, fericire și belșug in case! La mulți ani! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Ioan Mihuț, manager Iulius Dan Security: „Bucurie in inimi, fericire și belșug in case! La…

- Post-ul Alianța USR Plus Mureș – Ganduri bune pentru 2021! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Alianța USR Plus Mureș – Ganduri bune pentru 2021! Credit autor: redactia. Source

- Post-ul Conducerea piețelor targumureșene va ureaza Sarbatori Fericite! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Conducerea piețelor targumureșene va ureaza Sarbatori Fericite! Credit autor: I.A.. Source

- Post-ul Locativ SA, urari de bine pentru targumureșeni apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Locativ SA, urari de bine pentru targumureșeni Credit autor: I.A.. Source

- Post-ul Primaria Chețani va ureaza Craciun fericit și un an cat mai bun apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Primaria Chețani va ureaza Craciun fericit și un an cat mai bun Credit autor: I.A.. Source

- Post-ul Primaria Ceuașu de Campie va ureaza Sarbatori Fericite! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Primaria Ceuașu de Campie va ureaza Sarbatori Fericite! Credit autor: redactia. Source

- Post-ul INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MUREȘ va ureaza Sarbatori Fericite! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN MUREȘ va ureaza Sarbatori Fericite! Credit autor: redactia. Source

- Post-ul Gombos Security va ureaza Sarbatori Fericite! apare prima data in Stiri din Mures, Stiri Targu mures – Liderul presei muresene. Sursa articolului: Gombos Security va ureaza Sarbatori Fericite! Credit autor: redactia. Source