Dr. Olga Arghiropol – șef de secție Pediatrie in cadrul Spitalului Județean Alexandria a fost destituita din funcție ca urmare a unui comportament nepotrivit semnalat de mai multe mame din Teleorman. Pe langa tratamente nepotrivite și diagnostice greșite, mamele unor copii care au avut probleme de sanatate spun ca medicul fumeaza in cabinetul de consult și are un vocabular total nepotrivit in prezența celor mici. „Am avut o discuție cu dl. manager al Spitalului Județean Alexandria și am luat la cunoștința de cele intamplate. Prima masura luata a fost destituirea din funcția de șef secție pediatrie…