"Credința in Dumnezeu și conștiința de medic ma fac sa nu pot eluda adevarul medical", a susținut dr. Oana Mihaela Secara in fața Colegiului Medicilor Bacau, unde a ajuns in urma unei sesizari a prefectului județului. Aceasta a aratat ca in spitalul in care profeseaza sunt focare de vaccinați, subliniind ca vaccinologia nu poate ține […]