Dr. Oana Cuzino: Dulcele, un pericol pentru sănătate „Pentru sanatatea dumneavoastra, evitați excesul de zahar.“ Ai auzit cu siguranța de multe ori acest indemn. Dar ce inseamna acest exces și cum putem gasi un echilibru, astfel incat sa nu ne imbolnavim? Ne raspunde dr. Oana Cuzino. Zaharul alimentar (sucroza) este un produs rafinat, care se obține prin prelucrare chimica. Acesta are un impact semnificativ asupra valorii glicemiei, iar daca este consumat in cantitați foarte mari, poate afecta starea generala de sanatate și greutatea, printre altele. Insa nu doar zaharul alimentar reprezinta o problema pentru sanatate, ci și „zaharurile ascunse”… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 8 februarie 2021, in jurul orei 16.50, polițiștii rutieri din Alba Iuia l-au depistat pe un barbat de 53 de ani, din comuna Ighiu, in timp ce conducea un autoturism, pe strada Calea Moților din municipiu, fiind sub influența bauturilor alcoolice. In urma testarii conducatorului auto cu aparatul…

- Consumul de alimente prajite este asociat cu un risc crescut de boli de inima si accident vascular cerebral, sugereaza un nou studiu realizat in China si citat miercuri de UPI. Probabilitatea de a dezvolta astfel de probleme de sanatate creste cu fiecare portie suplimentara de circa 110 grame de alimente…

- Creșterea colesterolului depinde de mai mulți factori și chiar daca nu consumam carnuri grase, uneori ajungem sa avem o valoare a colesterolului ridicata. Multe dintre alimentele de origine animala conțin grasimi saturate care ridica colesterolul, dar marele pericol…

- In munții Șureanu – Parang a fost emisa o avertizare referitor la riscul ridicat de producere a unor avalanșe de catre Serviciul Județean Salvamont Alba. Potrivit salvamontitistilor, in muntii Sureanu-Parang, in zona montana inalta, gradul de risc poate sa atinga nivelul 4/mare. ”Schiorii sunt rugati/avertizati…

- Este binecunoscut faptul ca dulciurile concentrate ne imbunatatesc starea de spirit. Am putea deduce de aici ca, atunci cind ne confruntam cu stari depresive, ar trebui sa mincam ciocolata sau prajituri. Ei bine, aceasta masura nu este una corecta, atrag atentia specialistii. Alimentele bogate in carbohidrati…

- Voi intra abrupt in subiect, fara menajamente fața de "onorabilul" complet de la Inalta Curte de Casație și Justiție care a masacrat Statutul avocatului și l-a adus, zilele trecute, la o stare de vulnerabilitate care pune in pericol, mai mult ca oricand, statul de drept. Teroarea a fost instituita.…

- Menopauza precoce poate semnala viitoarele probleme cardiace, sunt de parere oamenii de știința americani. Aceștia au constatat și ca riscul de boli de inima crește in randul femeilor pe masura ce se apropie de menopauza, transmite 360medical. Modificarile hormonale, ale colesterolului și cele ale vaselor…

- Consumul a continuat sa creasca in luna octombrie, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica, iar economia isi revine dupa perioada grea din martie si aprilie, apreciaza ministrul Finantelor Florin Citu. "Ceea ce estimam pentru economie s-a intamplat. Consumul continua sa creasca,…