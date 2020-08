Incendiu autoturism. Au fost alertati pompierii de la ISU Dobrogea Constanta

In urma cu cateva minute in Dispeceratul integrat ISU Ambulanta al judetului Constanta a venit un apel prin care se anunta ca un autoturism a luat foc.Cel care a sunat la pompieri a anuntat ca incendiul autoturismul se afla in comuna Plopeni, judetul… [citeste mai departe]