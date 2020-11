Dr. Mike Yeadon: Pandemia s-a încheiat Sunt un om de știința independent cu peste 30 de ani de experiența in cercetarea medicamentelor noi, funcționand pana la vicepreședinte și șef al cercetarii respiratorii la Pfizer, o companie farmaceutica din SUA și fondator și CEO al Ziarco Ltd, o companie de biotehnologie vanduta catre Novartis in 2017. Ca independent sunt mai puțin constrans decat universitari și persoane comerciale. Cu toate acestea, din martie am aplicat aceeași rigoare analizei pandemiei ca și pentru oricare dintre proiectele mele anterioare. Pe scurt: Sunt sigur ca pandemia s-a incheiat și s-a incheiat inainte de sfarșitul… Citeste articolul mai departe pe amosnews.ro…

Sursa articol si foto: amosnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Uniunea Europeana a incheiat un acord care ii permite sa plateasca mai putin decat SUA pentru vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de Pfizer, a declarat miercuri pentru Reuters un oficial european, potrivit Agerpres.Anterior, Comisia Europeana a anuntat miercuri ca a incheiat cu companiile…

- Uniunea Europeana va plati mai puțin decat SUA pentru vaccinul anti- COVID-19 . UE a incheiat un acord cu producatorii vaccinului pentru a plati o suma mai mica decat prețul inițial din SUA, de 19,50 dolari, pentru o doza de vaccin. Citește gratuit ediția de noiembrie a revistei Unica. O gasești AICI…

- Un numar record de peste 120.000 de cazuri de contaminare cu coronavirus in 24 de ore a fost inregistrat joi in SUA, informeaza Hotnews, care citeaza AFP. Potrivit unui raport al Universitații John Hopkins, in Statele Unite epidemia este in creștere de aproximativ doua saptamani. Țara a identificat…

- Tot mai multe localitați intra in carantina, in incercarea de a opri valul de imbolnaviri. Doua municipii, Zalau si Gherla, dar și alte zece localitați au impus restricții de circulație din aceasta dimineața.

- Grupul de Comunicare Strategica a dar publicitații joi, 5 noiembrie 2020, situația evoluției in țara noastra a infectarilor cu coronavorus. Pana astazi, 5 noiembrie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 276.802 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). 191.085 de pacienți…

- In lume, la ora actuala exista peste 42,26 milioane de persoane contaminate cu coronavirus. Pandemia a luat viața, din decembrie pana in prezent, unui numar de 1,14 milioane de persoane la nivel mondial, arata un bilanț stabilit de Agenția France Presse pe baza cifrelor oficiale date publicitații sambata,…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson va emite un ordin prin care, incepand de luni, pub-urile si restaurantele vor fi inchise in mare parte din nordul Angliei, inclusiv in Manchester si Liverpool, in incercarea de a opri raspandirea focarelor de COVID-19, conform informatiilor aparute in editia…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, la Cotroceni, dupa ce s-a inregistrat un nou record de cazuri COVID-19 in ultimele 24 de ore, ca apropierea sezonului rece, favorabil virozelor respiratorii si gripei, trebuie sa genereze mai multa atentie din partea populatiei sa se protejeze. „Am…