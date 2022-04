Stiri pe aceeasi tema

- Parintii se sperie atunci cand copilul se simte rau. Insa cum pot afla daca e o stare care trece cu tratament acasa sau daca e o situatia care ii pune celui mic viata in pericol? Exista un test simplu numit "testul paharului, "prezentat pe pagina de Facebook "Spitalul Virtual pentru Copii", care ii…

- Un copil in varsta de patru ani din judetul Brasov s-a inecat, luni dupa-amiaza, intr-un bazin in care se afla Tomoxan, un insecticid puternic folosit pentru despaducherea oilor. La ora transmiterii acestei stiri, echipajul medical de prim-ajutor trimis la fata locului incearca sa il resusciteze.…

- Ministrul de Externe al Rusiei acuza ca Ucraina vrea sa interzica cetațenilor ruși dreptul la o viața normala, refuzand sa permita invațamantul in limba rusa sau libertatea religioasa. Lavrov spune ca mai multe țari, printre care și Romania, au acuzat astfel de incalcari și spune ca Rusia nu va permite…

- Doi copii a caror viata depindea de dializa au primit sansa la o viata normala in urma transplantului renal efectuat la Spitalul "Dr.C.I.Parhon" din Iasi, donatorul fiind baiatul de doi ani din Botosani, aflat in moarte cerebrala dupa ce a cazut de la etajul trei al unui bloc de locuinte, potrivit…

- O treime din testele care se fac in spitalele de pediatrie ies pozitive. Sunt in acest moment peste 800 de minori internați in spitale. Chiar daca cei mai mulți dintre ei nu fac forme grave de boala, pediatrii atenționeza ca urmarile infecției Covid in cazul celor mici pot fi extrem de grave. „La copilul…

- Delegatia Romaniei la Jocurile Olimpice de iarna 2022 a primit, miercuri, confirmarea primului caz pozitiv de infectare cu noul coronavirus, transmite COSR, pe pagina de Facebook. Persoana testate pozitiv este antrenorul lotului olimpic de sanie, Ioan Apostol. ”Testat inaintea plecarii spre China si…

- Speak și Ștefania au anunțat prin intermediul unei postari in mediul online ca sunt infectați cu coronavirus. Cei doi au intrat de urgența in carantina dupa vacanța din Seychelles, dar nu in Romania, caci nu au mai ajuns in țara, ei se pregateau de o noua destinație. Imediat dupa Anul Nou, Speak și…

- Un martor la accidentul in care o fetita a murit, lovita de o masina a Politiei, sustine ca politistul care se afla la volanul autospecialei ar fi mers la copila care zacea pe caldaram si ar fi verificat daca aceasta misca, impingand-o cu piciorul. Politia Capitalei sustine ca politistul s-a aplecat…