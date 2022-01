Stiri pe aceeasi tema

- Pe parcursul anului trecut nu s-a atestat o evoluție semnificativa in procesul de recuperare a activelor fraudate de la cele trei banci falite (Banca de Economii, Unibank și Banca Sociala). Datele Ministerului Finanțelor arata ca, in anul 2021, cele trei banci in procedura de lichidare (din 16 octombrie…

- Bureții sunt o delicatesa, mai ales daca sunt proaspeți. Ei pot servi ca fel principal, garnitura sau chiar puși la salate. De altfel, ei se pot conserva pentru iarna. Exista bureți iuți, bureți galbeni, bureți de fag, barca caprei Cuprins: Despre bureți Bureți – beneficii pentru sanatate Scaderea…

- „In urma unor investigașii, mi s-a spus ca ar fi ceva suspect și ca ar trebui sa fac niște investigații suplimentare pentru a ne lamuri daca este ceva ce trebuie luat in considerare medical, sau nu”, a povestit femeia.Isabelle a aflat ca are cumplita boala chiar in luna dedicata prevenției cancerului…

- ”Tot mai multi angajati isi contureaza in aceasta perioada rezolutiile pentru 2022 si iau in calcul o schimbare pe plan profesional. Dinamica si tendintele din piata muncii indica o intensificare a cautarilor de joburi la aproape doi ani de la debutul pandemiei. Numarul de aplicari la joburi pe platforma…

- Persoanele cu anumite afecțiuni anterioare, precum probleme respiratorii, digestive sau cardiace, beneficiaza de o protecție mai buna din partea propriului sistem imunitar, daca se imbolnavesc de COVID-19, arata datele unui studiu publicat miercuri, 1 decembrie, de Universitatea de Medicina din Graz,…

- Diabetul, hipertensiunea sau infectiile urinare netratate pot imbolnavi rinichii. Tratamentul este personalizat in functie de fiecare pacient si de istoricul acestuia. Despre boala cronica de rinichi vorbim cu dr. Daniela Nica, medic specialist medicina interna.

- Cinci studenți au contestat in instanța hotararea conducerii universitații din Targu Mureș privind condiționarea participarii la cursuri de existența unui certificat de vaccinare, testare sau trecere prin boala. In prima instanța, judecatorii le-au dat drepate studenților.Decizia nu este definitiva,…