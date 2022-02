Stiri pe aceeasi tema

- Psihologul Mihai Copaceanu spune, intr-un interviu pentru DC News, ca pandemia COVID nu doar a crescut numarul de afectiuni psihice, ci a modificat si modul in care oamenii interactioneaza unii cu altii. Si "cu cat avem mai multe mijloace de comunicare, cu atat suntem mai singuri". Cum a devenit in…

- Pandemia a afectat cam toate domeniilor și mulți angajați, dar și angajatori au avut de suferit. Oamenii cer autoritațile sa se ridice restricțiile, pentru ca economia a avut de suferit. Poate printre cel mai afectat domeniu a fost HORECA, insa exista și alte domenii au avut de tras de pe urma restricțiilor…

- Un medic de familie din Sebeș nu poate testa pacienții gratuit pentru COVID: ”Sa refuz oamenii și sa aștept sa treaca pandemia?” Un medic de familie din Sebeș susține ca nu poate testa gratuit persoane pentru COVID, chiar daca apare pe lista oficiala. Motivul nu l-a aflat, deocamdata. ”Am semnat contract…

- Pandemia de coronavirus nu da semne de incetare, prea curand, iar din ce in ce mai mulți artiști par a fi diagnosticați pozitiv cu virusul COVID. Unul dintre cei mai mari actori de comedie din Romania a trecut prin momente cumplite, dupa ce a fost infectat cu nemilosul coronavirus. Despres cine este…

- Parintele sibian Constantin Necula avertizeaza vineri ca dupa pandemia de COVID urmeaza o „mare batalie”. ”Atenti la masti, la pastile, la ATI-uri, am uitat ca oamenii au nevoie de sprijin, de comunicare” și de ”caldura omeneasca”, spune unul dintre cei mai cunoscuti preoti din Romania, citat de Agerpres.…

- Pandemia de coronavirus nu a micsorat cu niciun leu valoarea sporurilor imorale si arbitrat acordate, lunar, presedintelui CCR, Valer Dorneanu. Primul caz de coronavirus a fost anuntat in Romania in anul 2020, luna februarie. In prima parte a pandemiei sute de mii de oameni si-au pierdut locurile de…

- Pandemia de Covid-19 și restricțiile au schimbat piata muncii in Romania și in cazul bonelor sau menajerelor. Acum, pentru parinți vaccinarea reprezinta un criteriu valoros cand fac angajari.

- TeleDoc, unul dintre cei mai mari furnizori de telemedicina din Europa de Est, ofera 5.000 de abonamente gratuite in aplicație, fiecare valabil timp de o saptamana, pentru ca pacienții romani sa poata intra cu ușurința in contact cu un medic. In caz de nevoie, medicii cu care se poate lua legatura prin…