Valurile Covid-19 din 2022 sunt din ce in ce mai inalte ca numar de infectari și frecvența și ”foarte probabil va mai exista un val in acest an, in toamna”, purtarea maștii fiind cea mai eficienta masura de a preveni infectarea cu BA.5, subvarianta Omicron predominanta in prezent, subliniaza dr. Marius Geanta, co-fondator al Centrului pentru Inovație in Medicina, pe rețeaua sa de socializare. ”Foarte probabil va mai exista un val in acest an, in toamna, cu o noua varianta. Ar putea fi BA.2.75, care in India caștiga teren in fața BA.5”. Deși numarul cazurilor grave, al spitalizarilor și al deceselor…