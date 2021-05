“Dr. Lana” a fost trimisa in judecata. Moldoveanca este acuzata ca a facut zeci de intervenții estetice, in diferite locații din București și din țara, fara drept de libera practica. Parchetul de pe langa Judecatoria Sectorului 2 București a dispus trimiterea in judecata a Svetlanei Serghei, cercetata sub masura preventiva a controlului judiciar pentru savarșirea […] The post “Dr. Lana”, trimisa in judecata. Zeci de plangeri facute in cazul falsului medic estetician appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .