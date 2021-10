Stiri pe aceeasi tema

- Medicul Jenel Patrascu, seful Clinicii de Ortopedie din cadrul Spitalului Județean din Timisoara, face apel la populație sa se vaccineze. „Nu mai avem locuri nici la bolnavi mediu cat mai ales la ATI…, mor de durere ca nici macar la morga nu mai avem locuri! Oameni buni, oameni nebuni! Pana cand? Ce…

- Medicul Jenel Patrașcu Junior, angajat la Spitalul Județean din Timișoara, face un apel disperat catre romani, cerandu-le sa se vaccineze. Patrașcu susține ca medicii și asistentele nu mai fac fața și implora romanii sa se vaccineze pentru a salva vieți. "Ma intreaba Zuckenberg asta la ce…

- Imagini cumplite surprinse la morga Spitalului Universitar din Capitala. Nu mai este loc din cauza numarul mare de morți. Daca in mod normal, intr-o luna, unitatea medicala are nevoie de 100 de saci, acum a cerut de cinci ori mai mulți.

- Opt pacienți cu forme grave de Covid au așteptat, ieri, in Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean "Sfantul Ioan cel Nou" Suceava eliberarea unui loc la terapie intensiva. Purtatorul de cuvant al Spitalului, dr. Dan Teodorovici, a declarat ca dimineața erau șapte pacienți: trei ...

- Infrastructura spitaliceasca pare sa nu faca deja fața valului 4, deși inca nu s-a ajuns la un varf, spun specialiștii. Potrivit managerului Spitalului Județean de Urgența Bistrița, Gabriel Lazany, un pacient cu Covid a așteptat 8 ore sa fie intubat. Potrivit specialiștilor, varful valului 4 al pandemiei…

- Se apropie ziua decisiva pentru Guvernul Cițu. Liderul de grup al deputaților PSD, Alfred Simonis, a ajunțat cand va fi depusa moțiunea care ar putea rasturna guvernul. The post Simonis: Timisoara intra in carantina, facturile s-au dublat, preturile au crescut enorm! Trebuie sa punem stop si sa avem…

- Cel putin 85 de oameni au murit in urma atacului terorist comis de ISIS-K in apropierea aeroportului din Kabul, printre care și 13 militari americani. A doua zi, dis de dimineața, afganii iși cautau rudele disparute, care incercau sa fuga din țara și se aflau la momentul atacului in zona.…

- Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) a Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou" Suceava trebuie sa faca fața unui numar foarte mare de pacienți care se prezinta seara și noaptea, in condițiile in care turele de noapte pot fi asigurate de numai doi medici. Unul dintre motivele creșterii ...