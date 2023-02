Stiri pe aceeasi tema

- Inceputul lui 2023 aduce schimbari la varful uneia din cele mai importante secții ale Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț. In locul dr. Alexandru Juncu, care a condus secția in regim interimar, a fost numit dr. Mircea Buganu. Noul șef al chirurgilor este originar din Republica Moldova. In 1998…

- O postare recenta facuta de Fundația Metropolis pe pagina de socializare anunța ca s-a incheiat montarea liftului la secția Infecțioase din cadrul Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț. Acest lift este amplasat in exteriorul secției și a fost realizat din donații private stranse de fundația respectiva.…

- Situație dificila pentru bolnavii care in perioada Craciunului au avut nevoie de asistența medicala și au fost aduși cu ambulanțele la UPU Piatra-Neamț. Duminica și mai ales luni au fost momente cand așteptau și 6-8 ambulanțe o data ca pacienții sa fie preluați in secție. Era de așteptat ca lucrarile…

- De cateva zile, pacienții care au nevoie de investigații computer-tomograf sunt transferați de la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț, la Spitalul Municipal de Urgența Roman. Aparatul din cadrul Laboratorului Radiologie s-a defectat primul, apoi de sambata, 17 decembrie, din cauza suprasolicitarii…

- UPU Piatra-Neamț este in șantier incepand de marți, 20 decembrie, odata cu semnarea ordinului de incepere a lucrarilor. Se fac reparații și igienizare in jumatate din spațiul ocupat la parterul pavilionului chirurgical al Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț. Triajul, partea de urgențe și cabinetele…

- Incendiul devastator de la Spitalul Județean de Urgența Piatra Neamț din 14 noiembrie 2020, soldat cu 15 victime și multiple traume ale familiilor, nu pare sa mai genereze amintiri in Neamț. Au trecut doi ani de cand 10 pacienți au murit carbonizați in secția improvizata a ATI-ului și alți 5 la spitalele…

- Luni, 14 noiembrie, nemțenii care vor sa se testeze gratuit pentru glicemie sunt așteptați la Policlinica Piatra-Neamț, intre orele 8-12. Persoanele care au valori mari vor primi un glucometru. Acțiunea este organizata de Ziua Mondiala a Diabetului, marcata anul acesta sub sloganul “Diabetul, o problema…

- Pe perioada cat ultimul corp al Policlinicii Piatra-Neamț este in renovare, Colegiul Medicilor Neamț se muta la fostul complex Crizantema, de pe strada Ștefan cel Mare. Spațiul este acordat gratuit de Consiliul Județean Neamț, care in ședința de indata de astazi, 10 noiembrie, a aprobat in unanimitate…