- Presedintele Comitetului national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva SARS-CoV-2, Valeriu Gheorghita, a declarat, marti, ca persoanele care au finalizat schema completa de vaccinare anti-COVID au un risc de deces de 14 ori mai mic decat cele nevaccinate. ‘In ceea ce priveste efectul…

- Persoanele vaccinate impotriva COVID-19 au un risc de deces de 14 ori mai mic decat cele nevaccinate, un risc de internare și spitalizare in ATI de 12 ori mai mic și un risc de infectare de 10 ori mai mic. Acestea sunt rezultatele primului studiu privind eficiența vaccinului efectuat in Romania, prezentate…

- Organizatorii editiei din 2021 a Saptamanii Modei de la New York au anuntat ca toti participantii din acest an vor trebui sa poarte masti sanitare in interior si ca accesul la eveniment va fi permis doar persoanelor vaccinate cu schema completa impotriva COVID-19, informeaza vineri contactmusic.com.…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a declarat ca in Romania sunt 4,7 milioane de persoane cu schema completa de vaccin impotriva SARS-CoV-2. Asta reprezinta un mare avantaj, comparativ cu alte state care au prelungit intervalul dintre cele doua doze, in contextul…

- Un nou studiu realizat de Serviciul de Sanatate Publica din Marea Britanie arata ca vaccinarea impotriva COVID-19 cu schema completa este eficienta și in randul grupelor de risc. Potrivit rezultatelor eficiența vaccinului dupa cea de-a doua doza crește pana la 74% in cazul persoanelor cu imunitate scazuta.…

- Serviciul de Sanatate Publica din Marea Britanie a efectuat un studiu care a vizat monitorizarea pacientilor din 700 de cabinete de medicina de familie. Rezultatele arata ca schema completa de vaccinare este eficienta si in randul grupelor de risc.

- Potrivit datelor publicate pe platforma ROVaccinare, cele mai multe persoane care s-au vaccinat complet, respectiv 899.172, sunt din categoria de varsta 60-69 de ani. In ceea ce priveșe persoanele adulte, cele de peste 80 de ani se afla la coada clasamentului imunizarii. Cele mai multe persoane nevaccinate…