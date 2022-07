Stiri pe aceeasi tema

- Situatia infectarilor cu COVID-19 din Iasi si din Romania urmeaza trendul european care arata ca ne indreptam din nou spre un numar foarte mare de cazuri diagnosticate pe zi. Situatia este cu atat mai complicata, au explicat specialistii pentru „Ziarul de Iasi", cu cat nivelul testelor efectuate este…

- Intr-o saptamana numarul pacientilor diagnosticati cu COVID-19 si internati in Spitalul Clinic de Boli Infectioase „Sf. Parascheva" Iasi s-a triplat. Daca in urma cu o saptamana erau internati 10 pacienti, astazi, 5 iulie, sunt internati in spital 34 de pacienti, varsta medie a acestora fiind de 50…

- Milioane de vieti au fost salvate datorita vaccinului anti-COVID. Vaccinarea anti COVID a fost cea mai eficienta masura prin care s-au prevenit milioane de decese. Un studiu publicat in The Lancet arata ca datorita vaccinului au fost salvate milioane de vieti. Primul vaccin anti-COVID-19 in afara unui…

- Numarul iesenilor care s-au vaccinat cu doza patru a vaccinului anti-COVID de la jumatatea lunii mai si pana in momentul de fata este unul extrem de mic. Doza patru a inceput sa fie administrata la nivelul intregii tari de pe data de 16 mai. Conform datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica…

- Fetita in varsta de doar 6 luni care a ajuns la Iasi dupa ce s-ar fi inecat cu lapte se afla in continuare in stare foarte grava. Medicii de la Spitalul de Copii „Sf. Maria", unde fetita se afla internata, spun ca prognosticul este unul sever. „Fetita este in sectia de Anestezie si Terapie Intensiva,…

- Numarul cazurilor depistate cu Covid in judetul Iasi in ultimele doua zile este intr-o continua scadere in ultima perioada. In ultimele doua zile, 34 de noi cazuri au fost confirmate si raportate de catre Directia de Sanatate Publica Iasi. Au fost internate 12 persoane, iar 21 care se aflau deja in…

- Micuta se afla in stop cardiorespirator cand a fost consultata de medicii ambulantei. Dupa ce a fost resuscitata o ora, inima micutei a inceput sa bata din nou. O fetita de doar 6 luni dintr-o comuna din judetul Neamt a ajuns in stare grava la Spitalul de Copii „Sf. Maria" din Iasi. Ajutorul medicilor…

- Medicii spun ca, in prezent, se inregistreaza mai multe cazuri de gripa și ca a crescut numarul consultațiilor in unitațile de primiri urgențe ale spitalelor pentru copii, comparativ cu ultimii doi ani. Explicațiile sunt multiple. La Spitalul Clinic de Urgența pentru Copii ”Grigore Alexandrescu” din…