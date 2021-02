Stiri pe aceeasi tema

- Peste un milion de romani s-au programat pentru imunizarea cu vaccinurile impotriva coronavirusului disponibile in Romania, au anunțat autoritațile. De asemenea, pentru cel mai recent vaccin ajuns in țara dezvoltat de AstraZeneca s-au programat 129.225 de persoane. Programarile pentru vaccinarea cu…

- Israel, țara care inregistreaza cea mai mare rata de vaccinare impotriva Covid-19, a vaccinat pana in prezent peste 3 milioane de cetațeni. Ministerul Sanatatii din Israel, citat de Xinhua, anunța ca de la debutul campaniei, respectiv din 20 decembrie, a fost vaccinata peste 32,2% din populatia țarii.…

- Miliardarul Bill Gates este de parere ca lumea trebuie sa se pregateasca pentru urmatoarea pandemie la fel cum s-ar pregati pentru razboi. Bill Gates a publicat o scrisoare semnata și de soția acestuia in care scrie ca sunt necesare investiții anuale de miliarde de dolari. El propune crearea unui sistem…

- Specialistul in boli infecțioase din SUA, dr. Anthony Fauci, avertizeaza ca autoritațile americane ar trebui sa se aștepte la ce este mai rau in ceea ce privește noua tulpina a coronavirusului descoperita in Marea Britanie. „Trebuie se ne asumam acum ca (versiunea) care circula in special in Marea Britanie…

- Franta a ajuns la un milion de persoane vaccinate anti-Covid, dupa ce autoritatile guvernamentale au crescut ritmul de vaccinare in ultima perioada, in conditiile in care in prima saptamana a campaniei doar 500 de persoane reusisera sa se vaccineze. Guvernul francez isi propune sa vaccineze 70 de milioane…

- Specialistul in imunologie și consilierul special al președintelui SUA pentru maladia Covid-19, Anthony Fauci, a declarat joi ca se simte ușurat ca nu mai trebuie sa se contrazica cu Donald Trump in ceea ce privește pandemia, scrie The Guardian.

- Noua tulpina de coronavrius din Africa de Sud a starnit ingrijorari in randul oamenilor de știința. Varianta africana de coronavirus s-ar fi raspandit pana in prezent in 12 țari. Printre statele in care a fost depistata tulpina se numara Germania, Marea Britanie, Finlanda, Franța și Israel. Specialiștii…

- O țara europeana a atins pragul de 1 milion de infectari cu noul coronavirus de la inceputul pandemiei. Este vorba despre un stat luat ca exemplu in gestionarea epidemiei. Germania, o țara apreciata pentru sistemul de sanatate și pentru felul in care a gestionat epidemia de coronavirus, a atins recent…